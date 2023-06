Il Cile è il primo Paese in America Latina per numero di giovani fumatori

Il Cile è il Paese del continente latinoamericano con il maggior numero di giovani fumatori.

Molti di essi sono in età scolare: ben il 7,3% degli studenti tra l'ultimo anno di scuola primaria e il quarto anno di scuola superiore fumano abitualmente. Nella nazione una media di 52 persone muoiono ogni giorno per cause associate al fumo.