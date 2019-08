Cile, macchinista ferma il treno e salva un cane abbandonato sui binari

Il macchinista di un treno è riuscito a fermare la corsa del mezzo in tempo e a salvare un cane che era stato legato ai binari. E' accaduto sulla linea ferroviaria che attraversa la città di Llay Llay, in Cile, nella regione di Valparaìso. Dopo aver fermato il treno, Andres Fabricio Argandona Tapia è sceso per liberare il cucciolo, abbandonato a morte certa, e ha ripreso il salvataggio con il cellulare. Il video è diventato virale.