Cia: "Attentatori arrestati progettavano decine di migliaia di morti ai concerti di Taylor Swift a Vienna"

Taylor Swift ha definito "devastante" la cancellazione dei concerti, ma ha ringraziato le autorità per aver salvato delle vite. "Vedere gli spettacoli di Vienna cancellati è stato devastante - ha scritto -. Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un'enorme quantità di colpa perché così tante persone avevano programmato di venire a quegli spettacoli. Ma sono stata anche davvero grata alle autorità perché grazie a loro stavamo piangendo per dei concerti e non per delle vite".