Chris Rock si ammala di Covid dopo il vaccino. E lancia l'appello: "Fidatevi di me, vaccinatevi"

"Ehi ragazzi ho appena scoperto di avere il Covid , credetemi, non volete che capiti anche a voi. Fatevi vaccinare": con queste parole condivise su Twitter Chris Rock ha annunciato ai follower di essere positivo al Covid. Un post che arriva dopo aver detto a maggio, durante il The Tonight Show, di aver ricevuto il vaccino Johnson&Johnson. E che il comico ha voluto condividere sui social come una sorta di appello ai fan sottolineando la sua fiducia nell'immunizzazione.

Il comico e attore non ha rivelato alcun dettaglio sul suo stato di salute. Si è limitato a lanciare un appello subito condiviso dai follower: il tweet, infatti, ha ottenuto oltre 17mila retweet e tantissimi commenti, tra cui quello di Larry Charles, produttore di "Seinfeld". "Riprenditi in fretta, abbiamo bisogno di te" ha scritto.

Rock non ha mai nascosto le sue idee a proposito dei vaccini, considerati un mezzo fondamentale per porre fine alla pandemia. A maggio ha ricevuto il siero monodose Johnson&Johnson. "Ho usato la mia fama per saltare la fila" ha detto ironizzando sulla sua popolarità. Ora non scherza. E torna a ribadire l'importanza dei vaccini. Perché "fidatevi di me, non volete che capiti anche a voi".