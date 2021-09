Covid, da novembre gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati

Stop al travel ban da novembre

Da novembre, dunque, cesserà il divieto di ingresso nel Paese che era stato imposto 18 mesi fa dall'amministrazione Trump come misura preventiva per evitare l'aumento dei contagi. L'amministrazione Biden rafforzerà anche le regole sui tamponi per i cittadini statunitensi non vaccinati, che dovranno essere testati entro un giorno prima della partenza per gli Stati Uniti, nonché al loro ritorno.