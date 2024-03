Chico Forti, ecco le tappe per il suo rientro in Italia: "Ci vorranno settimane"

Saranno necessarie "settimane" o fino a "un paio di mesi" prima che Chico Forti possa rientrare in Italia.

"Ci sono procedure tecniche non comprimibili, ma Farnesina e Giustizia faranno di tutto per accelerare i tempi per quanto di loro competenza", spiegano all'agenzia di stampa LaPresse fonti qualificate. Le procedure per l'estradizione del cittadino italiano, attualmente detenuto in Florida, infatti prevedono diversi passaggi. Ecco quali.