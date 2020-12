Chico Forti, lo zio: "Spero che una volta in Italia possa essere libero"

Luigi Forti non ha mai smesso di sperare che suo nipote Chico potesse uscire dal carcere di massima sicurezza della Florida dove si trovava da 20 anni. "Nessuno può capire cosa ha passato in questi anni: ogni minuto era lunghissimo, sempre solo con se stesso, in un Paese straniero e in un ambiente che sicuramente non era dei più facili", spiega ai microfoni di NewsMediaset". Ora che l'incubo è finito e che Chico tornerà nel nostro Paese Luigi "piange di gioia". Allo stesso tempo, si augura che "una volta in Italia possa essere libero".