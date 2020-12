Chico Forti in Italia, la famiglia: abbiamo vinto la battaglia

Twitter

La notizia del ritorno in Italia di Chico Forti, il nostro connazionale in carcere negli Stati Uniti dal 2000 con una condanna all'ergastolo per omicidio, scuote la famiglia. "Emozionatissima, faremo festa il prima possibile", le prime parole della madre fortemente commossa. "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo in questa lunga battaglia. Questo è stato il regalo di Natale. Ora è finita anche la nostra prigionia", commenta lo zio.