Chicago, donna muore incastrata nel rullo bagagli dell'aeroporto

La polizia ha affermato che i filmati delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato la 57enne entrare in quell'area riservata e non occupata alle 2.27 del mattino di giovedì 8 agosto (le 9:27 in Italia). Larry Langford, portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, ha dichiarato che "non è chiaro come ci sia riuscita". I primi soccorritori hanno individuato la donna impigliata nel sistema di rulli trasportatori, utilizzato per spostare i bagagli.