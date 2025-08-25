Chi sono i giornalisti morti nell'attacco israeliano sull'ospedale di Khan Younis

Tra le vittime spicca Mariam Abu Daqa, 33 anni, madre di un figlio di 12 anni evacuato da Gaza all’inizio del conflitto. Collaboratrice di testate come Associated Press e Independent Arabic, Mariam non ha mai smesso di documentare la guerra attraverso foto, video e interviste, spesso lavorando proprio dall’ospedale Nasser da dove raccontava le difficoltà legate alla fame.

La giornalista ha lasciato una lettera al figlio condivisa sui social da Patrick Zaki. "Voglio che tu tenga la testa alta, che studi, che tu sia brillante e che diventi un uomo che vale, capace di affrontare la vita. Non dimenticare che io facevo di tutto per renderti felice, a tuo agio e in pace, e che tutto ciò che ho fatto era per te".