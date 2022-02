Chi è Ali El Jajaoui, lo specialista nello scavare pozzi che ha tentato di salvare il piccolo Rayan

Quando ha saputo di Rayan, il bimbo caduto nel pozzo mentre giocava nei dintorni di Tamrout, non ha avuto esitazioni e si è messo subito in cammino dal suo villaggio per mettere a disposizione le sue conoscenze nello scavare i pozzi. Ali El Jajaoui si è presentato ai soccorritori per poter dare una mano: è uno specialista di perforazione e viene da Erfoud, nel sud del Marocco. Purtroppo il suo aiuto, prezioso, non è stato sufficiente per salvare il piccolo.

E' stata sua l'idea del tunnel di raccordo tra il cratere e il punto in cui era precipitato Rayan. Quando sono andati via i bulldozer Ali, con altri tre uomini, ha scavato a mano. E' stato un lavoro che è durato ore, perché lo specialista dei pozzi è entrato nel cratere venerdì per uscirne solo sabato, a operazione conclusa. Ma è stata anche un tentativo di salvataggio delicato perché la roccia, ultimo ostacolo tra i picconatori e il piccolo, poteva cedere, trascinando la parete del cratere sul pozzo e sui soccorritori e travolgendo tutti.

Ali El Jajaoui, applaudito dalla folla ogni volta che si è affacciato per bere o per riposare, è diventato famoso in tutto il Marocco fino al triste epilogo di una vicenda che ha tenuto in sospeso persone e famiglie anche di altri Paesi.