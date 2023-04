Centrodestra: al Pe voteremo il via a negoziati su migranti

Al Parlamento europeo il centrodestra giovedì voterà "a favore del mandato negoziale" sul patto sui migranti.

Lo hanno annunciato in una nota congiunta i capidelegazione Carlo Fidanza (FdI-Ecr), Marco Campomenosi (Lega-Id) e Fulvio Martusciello (FI-Ppe). Precedentemente i gruppi Ecr e Id avevano posto un'obiezione al via libera al mandato negoziale del patto sulla migrazione e l'asilo, approvati in commissione Libe. Essendoci stata un'obiezione da almeno 76 deputati, i cinque testi devono essere quindi votati dalla Plenaria nella sua interezza.