Caso Zaki, uno dei suoi legali: altri 15 giorni di reclusione

Altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaki, lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo ha comunicato all'Ansa una sua legale, Hoda Nasrallah. "Quindici giorni", ha risposto al telefono l'avvocatessa alla domanda su cosa fosse stato deciso all'udienza di domenica. "Ci si aspettava una scarcerazione", ha aggiunto Hoda.