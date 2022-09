Caso Safronov: 22 anni di reclusione per il giornalista russo accusato di tradimento dello Stato

Ombre di mistero

Ivan Ivanovich Safronov

informazioni riservate

armi russe

segreti di stato

Le accuse

carcere

spionaggio

- Ad occuparsi di affari militari per il quotidiano russo Kommersant era stato per primo suo padre,nel 1997. L'ex editorialista che scriveva dei cambiamenti nella leadership della difesa e dei problemi nell'addestramento militare, nel 2006 si occupò anche del terzo fallimento consecutivo del lancio del missile balistico intercontinentale Bulava. Nello stesso anno Safronov fu accusato di aver rivelato alcunenei suoi articoli e venne sottoposto ad un interrogatorio da parte degli agenti dell'FBS che archiviarono subito il caso dopo che il giornalista mostrò il sito web dal quale aveva raccolto i suoi dati. A febbraio, di ritorno da Abu Dhabi per un viaggio di cronaca, Safronov dichiarò di aver ricevuto informazioni importanti sulle possibili nuove consegne diin Medio Oriente in occasione della mostra di armi negli Emirati Arabi. Dopo aver riportato la notizia alla redazione di Kommersant, egli confidò ai colleghi che non avrebbe mai scritto ciò di cui era a conoscenza in quanto qualcuno lo aveva avvertito sulle pericolose conseguenze che avrebbe subito nel rivelare. Il 2 marzo 2017, venne ritrovato il cadavere del giornalista in via Nizhny Novgorod 9 precipitato dalla finestra delle scale tra il quarto e quinto piano del suo condominio. L'ipotesi di suicidio è diventata dominante nel corso delle indagini anche se chi conosceva Ivan Safronov lo escludeva categoricamente.- Per Ivan Safronov, suo figlio, i problemi iniziano nel 2020 quando gli agenti dell'FSB lo arrestano e lo portano a Lefortovo, ildi massima sicurezza più inaccessibile della Russia con l'accusa di tradimento dello Stato. L'ex reporter, proprio come suo padre, trattava di temi militari occupandosi soprattutto dei rapporti tra Russia, Siria e Iran. Secondo i procuratori russi, Safronov avrebbe commesso attività di, divulgando informazioni private.

Le reazioni

Unione Europea

Peter Stano

tweett

- Non si è fatta attendere la reazione da parte dell', in particolar modo dal portavoce della Commissione europeache dopo aver appreso la notizia della condanna a 22 anni di reclusione per Ivan Safronov, chiede in un suodi "ritirare le accuse per il giornalista russo e di rilasciarlo incondizionatamente".