Il giudice di New York, Juan Merchan, ha fissato per il 10 gennaio la sentenza per Donald Trump nel caso della pornostar Stormy Daniels, dieci giorni prima del suo insediamento. Il tycoon era stato condannato a maggio per la falsificazione della contabilità aziendale allo scopo di celare il pagamento nel 2016 di 130mila dollari a Daniels, che minacciava di rivelare i dettagli di una loro passata relazione a sfondo sessuale. Trump rischia fino a quattro anni di carcere, ma è improbabile che venga chiamato a scontare una simile condanna, sia per la sua età che per l'assenza di precedenti penali che per la sua posizione di presidente. Si tratterà comunque del primo caso nella storia degli Stati Uniti di un presidente condannato per reati penali.