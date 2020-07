Caso Maddie, polizia scava in un giardino di Hannover

La polizia tedesca ha perquisito un giardino nella città di Hannover nel corso delle indagini sul caso Madeleine McCann, la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. Nella zona sono arrivati tre veicoli della scientifica e ci sono cani-poliziotto per setacciare il terreno. Il giardino si trova a pochi chilometri dalla casa in cui abitava il 43enne tedesco Christian Brueckner, sospettato numero uno per il rapimento e il possibile omicidio della piccola.

La polizia ha isolato la zona della città dove Christian Brueckner ha vissuto. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto anche un cellulare che trasporta detenuti fermarsi nel luogo dove si stanno compiendo gli scavi. Non è chiaro quale sia l'oggetto della ricerca. Si tratta di un'operazione congiunta tra la Procura e la Polizia criminale federale tedesca. Nella zona sono arrivati tre veicoli della scientifica, è stata issata una tenda e ci sono cani molecolari, addestrati a rinvenire corpi umani, per setacciare la zona.

Riaperto anche un altro caso di stupro - Nei giorni scorsi la polizia in Portogallo ha riaperto le indagini su un caso di stupro del 2004 ai danni di una donna irlandese che ora accusa il tedesco sospettato del rapimento e della morte di Madeleine McCann. Hazel Behan, 37 anni, fu stuprata nell'appartamento in cui viveva da "un uomo col volto coperto" Praia de Rocha, in Algarve, vicino alla zona in cui scomparve nel 2007 la piccola Maddie e alla spiaggia dove nel 2007 è stato fotografato il camper di Christian Brueckner. Fu minacciata con un coltello, imbavagliata e poi violentata. Al momento il 43enne pedofilo accusato del rapimento e dell'uccisione di Maddie si rifiuta di collaborare con la polizia ma si trova in carcere per altri reati. L'anno dopo l'aggressione a Behan, era stato condannato per un altro stupro.