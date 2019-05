Caso Huawei, la giapponese Panasonic smentisce lo stop alle forniture dopo il bando Usa

Panasonic, che produce un'ampia gamma di dispositivi per smartphone, automobili e apparecchiature per l'automazione industriale, non ha grandi siti di produzione di componenti negli Usa.



Huawei: "Lancio sistema operativo possibile in autunno" - Il sistema operativo "made in Huawei", dopo lo stop di Google su Android, sarà lanciato al più presto in autunno e non oltre la primavera del 2020. E' quanto ha detto Richard Yu, capo della divisione consumer business del colosso di Shenzhen, a conferma delle indiscrezioni che circolano da mercoledì sui media cinesi. La mossa, ha scritto il Global Times, "riflette la strategia di Huawei di diventare indipendente e trovare soluzioni alternative" alle forniture di componenti hi-tech dopo l'ultima stretta alla vendita decisa dagli Usa.