Caso Griner, la procura russa chiede 9 anni e mezzo di carcere per la cestista americana

Carcere e multa

milione di rubli

- A luglio, la due volte campionessa olimpica si era dichiarata colpevole , pur sottolineando di non aver avuto alcuna intenzione di violare la legge russa. Nella sua requisitoria, il procuratore Nikolai Vlasenko ha chiesto alla corte "di dichiarare Griner colpevole e di condannarla a nove anni e sei mesi in prigione", oltre al pagamento di una multa di un, pari a circa 16mila euro.

Lo scambio di prigionieri - La vicenda di Griner si inserisce di fatto in un conflitto più ampio tra Russia e Stati Uniti, sia in relazione alla guerra in Ucraina che alle successive sanzioni economiche. E lo dimostra la rivelazione della Cnn, secondo cui Mosca avrebbe proposto a Washington uno "scambio di prigionieri" per liberare Griner.

In cambio del rilascio della cestista e dell'ex marine Paul Whelan, gli Stati Uniti dovrebbero però scarcerare il trafficante d'armi Viktor Bout e l'ex colonnello dell'agenzia di intelligence interna russa Vadim Krasikov. Una richiesta giudicata

problematica

da Washington, dato che Krasikov è detenuto in Germania.

Verdetto imminente

- Nei giorni scorsi Maria Blagovolina, avvocato di Griner, ha detto che la sua assistita "spera di poter tornare a casa prima o poi" una volta concluso il processo. Il verdetto è previsto giovedì 4 agosto.