"Il tuo nome è nei file di Epstein": la mail (falsa) diventata virale

Il capo, Harshdeep Rapal - tra i fondatori dell'azienda statunitense, che ha sede a Wilmington (Delaware) - ha raccontato quanto accaduto su X, spiegando di aver ricevuto una mail con oggetto "Il tuo nome è nei file di Epstein". Il riferimento, ovviamente, è alla lista dei conoscenti, se non sodali, del finanziere pedofilo emersi dai file pubblicati dal dipartimento di Giustizia americano. Tra i tanti nomi illustri, quello di Rapal, imprenditore di origini indiane, non c'è.



Come scrivono Times of India e India Today, Rapal - allarmato - ha aperto la mail, rendendosi conto che si trattava solo di uno scherzo di cattivo gusto. O meglio, era una strategia per indurlo a cliccare e leggere il testo. "Buongiorno Harshdeep, stavo scherzando. Volevo solo che aprissi la mail", ammette subito lo studente nelle prime righe. Poi non perde tempo e chiede di poter avere un colloquio di lavoro, con tanto di CV allegato. Rapal non ha affatto apprezzato questo approccio, definendolo "inappropriato" e "poco professionale", e pubblicando su X uno screenshot della mail.



"Gente, per favore, non fatelo. Prendetevi un momento per riflettere. Nella nostra azienda si lavora seriamente: si chiede responsabilità e professionalità. Se la vostra primissima mail reca un messaggio di quel tipo, io non rispondo, e così fa la maggior parte dei capi d'azienda", ha sottolineato Rapal. "C'è una chiara differenza tra lavorare a un progetto universitario ed essere parte di una vera azienda. Capisco che la disperazione, a volte, possa portare le persone a usare approcci alternativi. Ma questo metodo non vi aiuterà di certo", ha concluso.