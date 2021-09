Caso Assange, media: "La Cia lo voleva rapire e assassinare"

E proprio Pompeo era a capo di quella Cia che, a causa di Wikileaks, aveva sofferto la più grave perdita di dati della sua storia. Secondo l'indagine, l'agenzia avrebbe anche discusso di assassinare Assange, ma c'erano preoccupazioni sulle conseguenze di un simile atto tra i "livelli più alti" dell'amministrazione Trump. Washington sarebbe entrata in allarme per la possibilità che l'intelligence russa portasse segretamente Assange in Russia.

Giudice blocca estradizione, fan di Assange esultano fuori dal tribunale Ansa 1 di 22 Ansa 2 di 22 Ansa 3 di 22 Ansa 4 di 22 Ansa 5 di 22 Ansa 6 di 22 Ansa 7 di 22 Ansa 8 di 22 Ansa 9 di 22 Ansa 10 di 22 Ansa 11 di 22 Ansa 12 di 22 Ansa 13 di 22 Ansa 14 di 22 Ansa 15 di 22 Ansa 16 di 22 Ansa 17 di 22 Ansa 18 di 22 Ansa 19 di 22 Ansa 20 di 22 Ansa 21 di 22 Ansa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci