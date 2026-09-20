La casa d'infanzia di Trump è stata venduta per quasi due milioni di dollari

È un'affascinante e grandissima casa in stile Tudor costruita nel 1940, ma nessuno gli dedicherebbe troppa attenzione, stretta com'è tra le altre abitazioni di quella zona residenziale di lusso del Queens. Se non fosse per la sua storia. Quella dimora ha infatti ospitato il piccolo Donald J. Trump, che sul pavimento di quel soggiorno avrebbe mosso addirittura i suoi primi passi. Lo stesso presidente ha ricordato con nostalgia i giorni della sua infanzia tra quei corridoi in un'intervista del 2015: "Altre zone del Queens erano problematiche, ma questo posto era un'oasi". Un'oasi che ora è passata in mano a un'altra facoltosa famiglia, che l'ha recentemente acquistata per 1,93 milioni di dollari (poco più di 1,6 milioni di euro).