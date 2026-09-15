Washington, chiusura immediata per il Kennedy Center | Trump: "Ristrutturazione solo se c'è il mio nome"

Il Consiglio di amministrazione del Kennedy Center ne ha votato la chiusura immediata citando problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Il monumentale edificio di Washington in marmo bianco sul fiume Potomac, costruito come memoriale al presidente John F. Kennedy, resterà chiuso a tempo indeterminato a tutti i visitatori. Un portavoce della deputata democratica dell'Ohio Joyce Beatty, membro ex officio del board, ha confermato l'esito del voto. Secondo il Consiglio, la chiusura totale del complesso è necessaria per evitare che le condizioni dell'edificio rappresentino un pericolo per i dipendenti e per il pubblico.
I lavori di ristrutturazione e ricostruzione del Kennedy Center, "un'opera vasta e complessa, non potranno iniziare finché la Corte d'Appello del Dc Circuit non si sarà pronunciata sulla denominazione approvata dal Consiglio. Qualora la sentenza fosse negativa (ipotesi improbabile) e non venisse ribaltata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, la ricostruzione e la ristrutturazione del Kennedy Center non avranno luogo". Lo scrive Donald Trump su Truth, collegando i lavori al via libera all'associazione del suo nome all'iconica struttura culturale della capitale Usa.