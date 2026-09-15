Washington, chiusura immediata per il Kennedy Center | Trump: "Ristrutturazione solo se c'è il mio nome"

I lavori di ristrutturazione e ricostruzione del Kennedy Center, "un'opera vasta e complessa, non potranno iniziare finché la Corte d'Appello del Dc Circuit non si sarà pronunciata sulla denominazione approvata dal Consiglio. Qualora la sentenza fosse negativa (ipotesi improbabile) e non venisse ribaltata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, la ricostruzione e la ristrutturazione del Kennedy Center non avranno luogo". Lo scrive Donald Trump su Truth, collegando i lavori al via libera all'associazione del suo nome all'iconica struttura culturale della capitale Usa.