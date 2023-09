Austria: la casa natale di Hitler diventerà una stazione di polizia, ma è polemica

Sta suscitando un mare di polemiche in Austria il progetto di far diventare una stazione di polizia la casa natale di Hitler a Braunau Inn.

La decisione del governo di Vienna è arrivata dopo un lungo dibattito che ha portato all'istituzione di un'apposita commissione nel 2016 per la gestione dell'immobile. L'edificio in cui il dittatore nazista nacque il 20 aprile 1889, è di proprietà statale ed era stato espropriato per impedire che diventasse un luogo di culto per i neonazisti.