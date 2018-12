Carovana migranti, autopsia sulla bimba di 7 anni "morta di stenti"

Sarà un'autopsia a chiarire le cause della morte di Jakelin, la guatelmalteca di 7 anni arrestata dalle autorità americane insieme al padre al confine con il Messico dopo un lungo viaggio nel deserto. I primi esami avrebbero rivelato che la piccola è morta di fame e di sete. La famiglia ha quindi chiesto un'indagine "obiettiva e completa" per accertare se le autorità Usa abbiano rispettato gli standard per la detenzione dei minori.