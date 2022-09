Caro-energia, von der Leyen: "Tra le misure Ue il price cap sul gas russo"

Tra le misure allo studio della Commissione europea per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia c'è anche il price cap sul gas russo.

Lo sostiene Ursula von der Leyen in un tweet. "Putin sta usando l'energia come arma tagliando l'offerta e manipolando i nostri mercati energetici - dice la presidente Ue -. Fallirà. L'Europa prevarrà. La Commissione europea sta preparando proposte per aiutare le famiglie e le imprese vulnerabili a far fronte ai prezzi elevati dell'energia".