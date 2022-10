Caro-energia, bollette bruciate in piazza in Gran Bretagna

Regno Unito in piazza contro il caro energia: decine di manifestazioni in diverse città con i dimostranti pronti a bruciare le bollette di gas e luce.

Una protesta che arriva dopo che il governo ha innalzato il tetto massimo annuale delle bollette energetiche per una famiglia media da 1.971 sterline a 2.500. Lo scrive il Guardian. Manifestazioni a Birmingham, Bradford, Brighton, Londra e in molte altre città e paesi organizzate dagli aderenti al movimento Don't Pay UK, che ha ricevuto quasi 200.000 adesioni da consumatori che intendono bloccare il pagamento automatico in banca finché il governo non metterà in campo aiuti per le famiglie più povere.