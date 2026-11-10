Petrolio su, CO2 giù: gli effetti sul clima dell'aumento del prezzo dei carburanti
Nel 2026 le emissioni globali di anidride carbonica diminuiranno dello 0,4% dopo una crescita media dello 0,8% tra 2019 e 2025
© Afp
Caro-carburanti, piange il portafoglio ma sorride l'ambiente. Per il 2026 si stima, infatti, una riduzione dello 0,4% delle emissioni globali di anidride carbonica: un'inversione di tendenza dopo la crescita media annua dello 0,8% tra il 2019 e il 2025 dovuta all'aumento dei prezzi del petrolio causato alla guerra in Iran. Lo indica lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, guidato dall'Università britannica dell'East Anglia.
La ricerca e i risultati
Secondo gli autori della ricerca si tratta di un calo solo temporaneo e per ridurre in modo stabile le emissioni di CO2 sarà necessario accelerare la transizione energetica. Attualmente, infatti, le fonti di energia rinnovabili e le tecnologie green non sembrano avere giocato un ruolo importante sui livelli di CO2.
I ricercatori guidati da Corinne Le Quéré hanno valutato gli effetti sui livelli di CO2 di energia solare, eolica e veicoli elettrici tra 2019 e 2025, elaborando stime fino al 2028. È emerso che, nell'anno in corso, la compensazione globale delle emissioni raggiungerà i 4,6 miliardi di tonnellate grazie a eolico e solare e i 240 milioni di tonnellate grazie alle auto elettriche.
Tuttavia, tra 2025 e 2028, la crescente domanda globale di energia potrebbe determinare un aumento delle emissioni pari a 2,59 miliardi di tonnellate. Secondo le tendenze attuali, eolico, solare e veicoli elettrici messi insieme potrebbero riuscire a compensare il 64% di tale incremento.