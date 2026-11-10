Petrolio su, CO2 giù: gli effetti sul clima dell'aumento del prezzo dei carburanti

I ricercatori guidati da Corinne Le Quéré hanno valutato gli effetti sui livelli di CO2 di energia solare, eolica e veicoli elettrici tra 2019 e 2025, elaborando stime fino al 2028. È emerso che, nell'anno in corso, la compensazione globale delle emissioni raggiungerà i 4,6 miliardi di tonnellate grazie a eolico e solare e i 240 milioni di tonnellate grazie alle auto elettriche.