Carne coltivata, Israele approva la produzione da cellule bovine | È il primo Paese al mondo

Israele è il primo Paese al mondo ad approvare la vendita al pubblico della carne coltivata dalle cellule bovine.

L'autorizzazione del ministero della Sanità riguarda il prodotto messo a punto da "Aleph Farms", una start up di Rehovot. Il ministero ha detto che l'autorizzazione è stata data "in considerazione della crescente domanda globale di proteine e dell'importanza di produrre prodotti di origine non vivente" come "fonti alimentari alternative". Fino ad ora era stata autorizzata in Usa e a Singapore la carne coltivata di pollo.