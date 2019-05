Caos Venezuela, la Russia avverte gli Usa: "Non immischiatevi"

"L'ingerenza Usa negli affari interni del Venezuela" è una violazione del diritto internazionale. L'ammonimento a Washington, dopo che il segretario agli Esteri, Mike Pompeo, aveva parlato della possibilità di un intervento armato americano, arriva direttamente da Mosca. Che, per voce del ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, chiarisce come ulteriori passi "aggressivi" statunitensi comporterebbero "conseguenze gravi".

Lavrov ha parlato anche di "influenza distruttiva" degli Stati Uniti proprio per le dichiarazioni di Pompeo sull'eventuale intervento militare nel Paese latinoamericano. "E' una violazione flagrante del diritto internazionale che non ha nulla a che fare con la democrazia", si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri russo dopo il colloquio tra i due.