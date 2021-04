Canale di Suez, passata l'ultima nave in coda: finito l'ingorgo

L'ultima delle navi ancora in coda per la chiusura del Canale di Suez, terminata lunedì, ha percorso la via d'acqua. Lo ha rivelato l'Autorità egiziana del Canale di Suez, che ha quindi dichiarato ufficialmente finito l'ingorgo. In una giornata sono passate le ultime 61 navi delle 422 che erano rimaste in coda per il blocco, durato una settimana, dovuto all'insabbiamento della portacontainer Ever Given.