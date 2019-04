Canada, tre alpinisti travolti e uccisi da una valanga

Svaniscono le speranze di trovare vivi gli alpinisti austriaci David Lama e Hansjoerg Auer e il loro compagno di cordata americano Jess Roskelly, travolti da una valanga di enormi dimensioni sull'Howse Peak, in Canada. Come informano le autorità canadesi, durante un volo in elicottero sulla zona sono stati trovati "segni evidenti" che i tre siano stati travolti.