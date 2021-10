Canada, meteorite si schianta sul tetto di una casa e atterra sul letto di una donna

In Canada un meteorite è atterrato nel letto di una donna. Mentre dormiva nella sua casa, la pensionata Ruth Hamilton è stata svegliata, nel mezzo della notte, da un suono assordante. Un buco nel soffitto ha rivelato la provenienza della pietra grigia atterrata tra le lenzuola del suo appartamento nella Columbia britannica.

La roccia, come riporta il New York Times, pesava quasi due chili e aveva le dimensioni di un grosso pugno. La notte in cui il meteorite si è schiantato sulla casa della signora Hamilton erano già stati segnalati rumori e scie insolite nel cielo di Golden, cittadina a est di Vancouver.

L’accaduto ha lasciato la donna in stato di shock ma ha affascinato Internet e offerto agli scienziati la possibilità di studiare una roccia spaziale arrivata sulla Terra. Succede spesso che i meteoriti seguano una traiettoria diretta verso il nostro pianeta ma è più raro che riescano ad attraversare l’atmosfera e atterrare sul suolo terrestre.

Inizialmente i soccorsi hanno creduto che la pietra derivasse dai lavori stradali adiacenti alla casa della signora, ma dopo alcune verifiche è risultato che gli operai non erano presenti e che non c’erano state esplosioni. Un ricercatore dell'Università dell'Ontario, Peter Brown, ha confermato che la roccia era un meteorite proveniente da un asteroide e che le probabilità che si scagliasse nel letto di qualcuno, in un anno, sono circa una su 100 miliardi.