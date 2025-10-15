Cambiamento climatico, le foreste tropicali dell'Australia sono diventate fonti di C02

Normalmente, grazie alla fotosintesi gli alberi assorbono più CO2 di quanta ne rilascino, ma i cambiamenti climatici in atto, in particolare il caldo e la siccità, stanno aumentando la mortalità delle piante. Gli autori dello studio hanno notato che il fenomeno non è compensato da un maggior tasso di crescita: "Ciò è sorprendente perché livelli più elevati di CO2 dovrebbero rendere più facile per le piante assorbirla dall'aria", ha commentato Carle.