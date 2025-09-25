Clima, studio: Italia sempre più tropicale, temperatura +6 gradi entro il 2100

Dal 2010 al 2024 i giorni con oltre 35 gradi di temperatura sono raddoppiati e quasi il 18% dei litorali risulta già soggetto a una grave erosione. È quanto emerge dal nuovo rapporto del Centro studi sul cambiamento climatico in cui si fotografa l'Italia come "un Paese fragile, impreparato e a rischio crescente". Un Paese sempre più "tropicale" dove alcuni scenari futuri parlano di "un aumento medio di 6 gradi della temperatura entro il 2100". L'Italia risulta quindi esposta a "una crisi non solo ambientale, ma anche economica, infrastrutturale e sociale".