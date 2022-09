California, via libera alla legge per i lavoratori dei fast food: salario minimo da 15 a 22 dollari l'ora

Leggi Anche Canada: nota catena di fast food usa un videogioco per assumere dipendenti

Il via libera

Labor Day

- Ad apporre il sigillo sul decreto è stato il governatore democratico Gavin Newsom, che ha scelto un giorno simbolico - quello del- per dare il segnale. Si tratta di una festività molto sentita negli Stati Uniti, che cade il primo lunedì del mese di settembre e celebra il contributo dei lavoratori al progresso americano.

Il Fast Food Council

- Come riporta La Stampa, prima del via libera ufficiale di Newsom era stata l'Assemblea legislativa ad approvare il FAST Recovery Act, per l'esattezza il Fast Food Accountability and Standards Recovery Act. Oltre a regolare gli orari e gli stipendi degli impiegati nei fast food, il provvedimento istituisce un Consiglio - composto da dieci persone - che ha il compito di vigilare e migliorare le condizioni di lavoro e tutelare la sicurezza. Partecipano un rappresentante delle relazioni industriali, un delegato dell'ufficio del governatore della California in materia di business e sviluppo economico, due rappresentanti titolari dei diritti dei franchise, due titolari di franchise, due impiegati dei fast food e due avvocati degli impiegati.

"Orgoglioso di questa legge"

- Come affermato da Newsom, "questa legge dà ai lavoratori dell'industria dei fast food una voce più forte" e garantisce loro "il posto a un tavolo per fissare stipendi e standard di salute nel settore". Il governatore si è poi detto "orgoglioso di firmare il decreto nel Labor Day", giorno in cui "si rende omaggio ai lavoratori che fanno progredire il nostro Stato". La norma fa parte di un obiettivo più ampio, quello di "costruire un'economia più forte e inclusiva per tutti i californiani".

Le polemiche

- Non tutti la pensano come Newsom. "Creare un Consiglio significa far male non solo alle aziende interessate dalla legge, ma anche ai lavoratori delle aziende escluse", ha tuonato Erlinger. Sulla stessa scia è Matthew Haller, presidente e CEO dell'International Franchise Association, che ha parlato di legge "discriminatoria" perché "colpisce solo i modelli di business come i franchise". Uno studio dell'associazione afferma inoltre che con questo provvedimento "i prezzi si alzeranno di almeno il 20%.