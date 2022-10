California, surfista sopravvive a uno squalo bianco prendendolo a calci

Uno squalo bianco, infatti, aveva attaccato il 31enne Jared Trainor, ma lui, come ha raccontato all'edizione locale del Times Standard della contea, con la gamba sinistra è riuscito a farlo allontanare prendendolo a calci sul muso e, così, a salvarsi. Ora l'uomo, che ha poi raggiunto a nuoto Centerville Beach, è ricoverato in ospedale e per le sue cure (lo squarcio del morso è di circa 48 centimetri), è stata aperta una raccolta fondi dalla sorella.

L'attacco dello squalo bianco in California -

"All'inizio non ero sicuro se fosse stata una foca o uno squalo a buttarmi giù dalla tavola", ha riferito il surfista al quotidiano. Ma quando ha visto la sua gamba intrappolata nella mascella di uno squalo bianco, ha avuto la prontezza di prenderlo a calci in testa, finché l'arto non venisse liberato da quel morso che poteva essere letale. Dalla spiaggia un altro surfista ha chiamato i soccorsi.

La convalescenza social -

I chirurghi hanno chiuso con punti metallici quelle ferite, profonde e di misure notevoli, quasi 48 centimetri. La sorella di Trainor, intanto, ha aperto una raccolta fondi online per le cure e intanto le foto del surfista in via di guarigione e della sua gamba ferita vengono pubblicate sull'account Instagram di The Shop, un negozio di surf ad Arcata.

I numeri -

La contea di Humboldt ha subito 16 attacchi di squali dal 1960, secondo i dati pubblicati nel 2017 su The Sacramento Bee. Nel 2020, un kayaker è sfuggito per un pelo a un grande squalo bianco a Shelter Cove. I vigili del fuoco volontari di Ferndale confermarono in un post sui social media che il morso era di uno squalo.