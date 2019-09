California, famiglia trova un puma nel bagno di casa

È entrato in casa passando dalla porta principale e si è diretto in bagno. La bizzarra vicenda è avvenuta a Sonora, cittadina ai piedi della Sierra Nevada, in California. Il protagonista è un puma, animale che popola la zona del Parco Nazionale di Yosemite, situato pochi chilometri a est. I proprietari dell'abitazione, quando hanno visto il grande felino correre verso il bagno, lo hanno intrappolato chiudendogli la porta alle spalle, prima di rifugiarsi nello scantinato e allertare il Dipartimento per la salvaguardia degli animali selvatici. Dopo l'intervento di questi ultimi, l'animale è potuto fuggire dalla finestra.