California, paura a Disneyland, a fuoco un drago di 13 metri

I membri del cast sono stati evacuati dall'area denominata Tom Sawyer Island , mentre era in atto lo spettacolo Fantasmic, in programma due volte al giorno e ricco di effetti speciali e pirotecnici. "La testa del drago ha iniziato a brillare e vedevamo uscire del fuoco e una specie di fumo", riferisce a ABC News una donna che partecipava all'evento. La voce dello speaker in filodiffusione ha invitato tutti i presenti ad allontanarsi, annunciando che lo spettacolo non poteva andare avanti a causa di "circostanze impreviste".

Si indaga sulle cause

Nel frattempo, i video che mostrano il divampare dell'incendio sono diventati virali in rete. I vigili del fuoco di Anaheim, intervenuti sul posto, hanno spento le fiamme. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell'incendio. L’entità dei danni causati dal rogo non è stata ancora resa nota. Intanto l'area del parco è stata chiusa fino a nuova disposizione e in un comunicato diramato dal parco a tema, si apprende che: "A causa del fumo e del vento, sono state evacuate per sicurezza anche tutte le attrazioni vicine all’isola di Tom Sawyer dove si è verificato l'incendio. Attualmente stiamo ancora verificando quali possano essere state le cause di quanto successo".