California, senzatetto si addormenta in un parco e viene travolta da un trattore: morta

La donna, madre di una bambina, aveva 27 anni. La polizia tratta il caso come un tragico incidente. Ma la famiglia non ci sta

Una donna di 27 anni, senzatetto, si è addormentata in un parco ed è stata travolta e uccisa da un trattore tagliaerba. La giovane lascia una figlia di 9 anni. Il corpo, raccontano le testate americane, è stato trovato smembrato. La famiglia, che ha lanciato una raccolta fondi, chiede giustizia: "Chi guidava non ha prestato attenzione a ciò che aveva davanti".

Come riportano i media americani, Christine Chavez - questo il nome della donna - si era addormentata l'8 luglio tra l'erba folta di un parco di Modesto, in California. La 27enne, madre di una bambina di 9 anni, era da tempo senzatetto. Il giorno prima del tragico incidente, l'area verde era stata acquisita da un'azienda vinicola locale per essere riconvertita. Così è stato contattato un operatore privato che si occupa di manutenzione del verde e servizi di prevenzione degli incendi.

Mentre stava tagliando l'erba con il trattore, un impiegato della ditta ha investito e ucciso Christine. "In un'area incolta, con vegetazione folta, un nostro operatore ha trovato il corpo di una donna urtato dal tosaerba trainato dal trattore. In quel momento ha chiamato il dipartimento di polizia di Modesto", si legge in una nota dell'azienda.

Anche l'azienda vinicola ha espresso cordoglio alla famiglia della vittima. "C'è stato un incidente intorno a mezzogiorno che ha coinvolto un trattore e una persona, non visibile, che giaceva in un'area con erba alta. L'operatore ha subito contattato il dipartimento di Polizia di Modesto, e all'arrivo gli agenti hanno dichiarato la morte della persona", ha detto un portavoce. Sia la polizia che il sindaco di Modesto, Sue Zwahlen, hanno espresso dolore per la morte di Christine, specificando che si è trattato di un tragico incidente.

L'operatore che ha materialmente investito la donna ha specificato di non averla vista, finché non ha notato un corpo nell'erba che aveva già tagliato. Informata dell'incidente mortale, la famiglia ha raggiunto il campo. "Il cadavere era smembrato e c'erano pezzi di vestito ovunque. È stato qualcosa di terribile", hanno raccontato i parenti a Fox40, che da tempo si stavano prendendo cura della figlia della 27enne.

Il cognato della donna ha però accusato di negligenza l'operatore a bordo del trattore. "Lavoro con questo tipo di macchinari, e quando li guidi presti attenzione a ciò che hai davanti, specialmente se hai un rimorchio. E per il fatto che non si è accorto della presenza di una persona che giaceva di fronte a lui significa che non stava facendo il suo lavoro", ha detto.

La raccolta fondi - La sorella di Christine ha anche lanciato una raccolta fondi per "renderle giustizia". "Mentre era nel parco a dormire, un trattore tosaerba l'ha investita, distruggendone il corpo. La polizia ha quindi chiamato mio padre, che è giunto sul posto. Mia mamma è venuta dall'Arizona per vedere l'ultima volta sua figlia. Sia lei che i miei fratelli erano devastati. Abbiamo trovato parti di cadavere ovunque", ha scritto.



"È stato così doloroso immaginare che mia sorella si sia svegliata in modo così orribile. È il modo peggiore di morire senza fare assolutamente nulla di male. Fa così male pensare che stava solo dormendo, senza fare del male a nessuno. Sappiamo che fuori ci sono molti senzatetto. Non posso credere che l'autista del trattore non abbia visto la mia sorellina sdraiata a terra", ha aggiunto.

"Ho quindi deciso di chiedere aiuto, così potremo essere in grado di pagare un avvocato per portare avanti questo caso. Mia sorella aveva solo 27 anni, ne ha aveva appena compiuti 27. Per favore, aiutatemi a ottenere giustizia per Christine. Non abbiamo nemmeno avuto la possibilità di vedere mia sorella per l'ultima volta perché il suo corpo era smembrato", ha concluso.