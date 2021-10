California, assorbenti gratis nelle scuole pubbliche

A partire dal prossimo anno scolastico, negli istituti pubblici della California i prodotti per il ciclo mestruale verranno forniti gratuitamente. E' quanto prevede una nuova legge firmata dal governatore Gavin Newsom. Secondo quanto riportano i media americani, il provvedimento, denominato Mestrual Equity for All Act, si applica alle classi che vanno dal sesto al dodicesimo grado delle scuole pubbliche (tra gli 11 e i 18 anni) ai college comunitari e al California State University System (una rete di 23 campus).

L'autrice della normativa è Cristina Garcia, membro dell'Assemblea di stato della California. "Non sempre riceviamo un 'avviso' quando stanno per iniziare le mestruazioni, il che significa che spesso dobbiamo interrompere qualsiasi cosa stiamo facendo e affrontare il ciclo - ha detto in una nota -Avere un accesso comodo e gratuito a questi prodotti significa che le mestruazioni non ci impediranno di essere membri produttivi della società".

La legge è l'ultimo passo verso l'"equità mestruale" nello stato più popoloso della nazione, che ha una storia di attuazione di leggi in merito. La stessa Garcia è stata la firmataria anche della legge che, nel 2017, ha obbligato le scuole delle comunità a basso reddito a fornire asssorbenti e tamponi gratis agli studenti. Lo stato ha anche eliminato la tassazione sui prodotti mestruali.

I precedenti - Lo scorso anno, la Scozia è diventata il primo Paese al mondo a garantire l'accesso gratuito e universale agli assorbenti. Alcuni funzionari locali e scolastici negli Stati Uniti si sono mossi per migliorare l'accesso ai prodotti mestruali: nel 2016, il New York City Council ha approvato una misura per fornire assorbenti e tamponi gratis nelle scuole pubbliche, nelle carceri e nei rifugi per senzatetto, mentre Chicago ha revocato una tassa sui prodotti.