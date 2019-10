California, arrestato Babbo Natale ubriaco | Lui scrive a Santa Claus: "So che è solo ottobre, ho sbagliato"

Natale quest'anno è arrivato in anticipo in California. La polizia di Brea ha avvistato un uomo che dormiva nella sua auto mentre indossava un costume da Babbo Natale. Dopo aver accertato che fosse sotto gli effetti dell'alcol, le forze dell'ordine hanno deciso di arrestarlo. L'uomo, soprannominato "Drunk Santa Suit Criminal", letteralmente "Babbo Natale ubriaco criminale", si è scusato per il suo comportamento: "So che siamo soltanto ad ottobre, mi spiace aver fatto una cosa sbagliata".