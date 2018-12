Usa, Trump a un bimbo di 7 anni: "Sei grande per credere a Babbo Natale"

Immediata si è scatenata l'ondata di critiche sui social network. "Credere in Babbo Natale dovrebbe essere tutelato il più tempo possibile. È l'età dell'innocenza", ha scritto uno degli utenti su Twitter. "Trump non sa dire niente in modo appropriato, a nessuno", ha scritto un'altra utente del social network.



I media americani che riportano l'episodio avvenuto alla Casa Bianca la sera della vigilia, non riferiscono però, la risposta del bambino a Trump. La sua era una delle numerose telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, l'ente che da oltre 60 anni "monitora" il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di queste queste chiamate hanno risposto Donald e Melania Trump ma forse con un tono non proprio adatto allo spirito delle feste.