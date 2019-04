California, 2 mamme giù dalla scogliera con i 6 figli: fu omicidio-suicidio

La verità è venuta a galla soltanto adesso. Sulla scena del terribile schianto erano stati trovati i cadaveri di Jennifer e Sarah Hart (le due mamme), insieme a quelli di Abigail, Jeremiah e Markis. Non sono invece mai stati rinvenuti i corpi di Sienna, Hannah e Devonte, ma la polizia è certa che anche loro abbiano perso la vita nell'incidente.



Solo ora è stato rivelato che Markis aveva in circolo 19 dosi di Benadryl, un medicinale utilizzato come ansiolitico, così come gli altri ragazzi i cui corpi sono stati recuperati dopo lo schianto. Anche Sarah aveva assunto alte dosi del medicinale, mentre Jennifer era completamente ubriaca. Altre prove che hanno rivelato la verità sulla dinamica dell'accaduto sono state ricavate dal sistema Gps, dal computer del fuoristrada e dal cellulare di Sarah.



Le frasi da brivido sul cellulare di Sarah - Sullo smartphone c'erano infatti queste ricerche, effettuate quel giorno, dopo che la famiglia era uscita di casa con il Suv: "500 mg di Benadryl possono uccidere una donna di 120 libbre?" e "La morte per annegamento è relativamente indolore?", "Ci vuole tanto per morire di ipotermia nell'acqua mentre si annega in una macchina?".



Segnalate per abusi su minori - Il giorno dello schianto la famiglia si era fermata in un supermercato per acquistare Benadryl, medicinale che le due donne davano spesso ai ragazzi per farli dormire durante i viaggi in macchina. E' quindi probabile che i figli dormissero quando il Suv è precipitato nel vuoto. E' possibile che le due donne abbiano deciso di procedere al tragico gesto dopo una visita dei servizi sociali: erano infatti state segnalate per abusi sui minori.