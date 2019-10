Cadaveri nel Tir in Gb, messaggio di una vittima: "Muoio, ti amo mamma"

" Mi dispiace mamma . Il mio viaggio all'estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare". E' il contenuto di un messaggio inviato da una delle vittime che si trovavano all'interno del Tir arrivato in Gran Bretagna dal Belgio . Nel container frigorifero del camion sono stati ritrovati i cadaveri di 39 migranti asiatici. Il messaggio, riportato dai media inglesi, è stato inviato da una 26enne vietnamita.

Gli arresti sono tre - Nel frattempo altre due persone, un uomo e una donna di 38 anni, sono state arrestate in queste ore dalla Essex Police per sospetta complicità in traffico di esseri umani nell'ambito delle indagini sul ritrovamento dei cadaveri di 39 persone nel container frigorifero di un tir sbarcato nel Regno Unito dal Belgio nei giorni scorsi. I due sono residenti entrambi a Warrington, nel Cheshire (Inghilterra). Prima di loro era stato arrestato l'autista nordirlandese del tir, Mo Robinson, di 25 anni.

La nazionalità delle vittime - Almeno tre delle 39 persone trovate morte in un camion-frigo in Essex, in Inghilterra, potrebbero essere vietnamite (mentre la maggior parte delle altre vittime si presume siano cinesi). Lo scrive la Bbc affermando che i familiari di queste tre persone hanno lanciato l'allarme, dicendosi preoccupati che i loro cari si potessero trovare all'interno del tir della morte. Una di queste persone è Pham Thi Tra My, 26 anni, che ha mandato il messaggio alla madre.