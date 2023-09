Burning Man, riaprono le strade: migliaia in fuga dal fango nel deserto del Nevada

I partecipanti al festival Burning Man possono finalmente tornare a casa dopo essere rimasti intrappolati del Deserto Black Rock, in Nevada, per tre giorni.

Una tempesta aveva colpito la zona causando inondazioni e rendendo il terreno una gabbia di pozzanghere e fango. Ora l'incubo è finito: gli organizzatori dell'evento hanno detto di aver iniziato a far defluire il traffico, raccomandando alle oltre 70.000 persone di scaglionare le uscite per non intasare l'unica via di fuga.