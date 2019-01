Burkina Faso, conoscente francese: "Temo il peggio per Edith e Luca"

"Temo che a quei due ragazzi sia successo qualcosa di molto grave". Lo afferma Robert Guilloteau , 64enne francese, trasferitosi in Burkina Faso , che ha conosciuto Luca Tacchetto , 30 anni, ed Edith Blais , 34, durante il loro viaggio e, insieme alla moglie, di origine africana, li aveva invitati a casa il 15 dicembre a Bobo-Dioulasso . Quel giorno i 4 avevano cenato insieme e poi erano usciti a ballare, prima di rientrare a dormire. L'indomani mattina Luca ed Edith sono ripartiti per raggiungere la capitale Ougadougou , ma prima avevano deciso di visitare un'antica moschea in città.

"Mi hanno detto che dopo la visita alla moschea si sarebbero subito diretti a Ouagadougou, la capitale. Dovevano rivolgersi all'ufficio immigrazione perché il loro visto durava solo tre giorni e avevano bisogno di farne uno valido anche per Togo e Benin, così avrebbero speso un po' meno", racconta Robert al Corriere della sera.



Ma dalle 10.30 del 16 dicembre, "non ho più avuto loro notizie". "Sono preoccupato. Temo che a quei due ragazzi sia accaduto qualcosa di molto grave", dice aggiungendo: "Qui la situazione è seria un po' ovunque, per quanto riguarda l'allerta terrorismo, specie nel Nord del Burkina Faso. I media locali ipotizzano un sequestro ma l'unica cosa certa è che tre settimane sono un periodo molto lungo per non dare alcun segnale".