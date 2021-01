Buon compleanno Greta Thunberg, l'ambientalista svedese compie 18 anni

Tanti auguri a Greta Thunberg. Compie 18 anni il 3 gennaio l'attivista dei Fridays for Future, scelta da Time nel 2019 come Persona dell'Anno e nominata per il Premio Nobel per la pace. La giovane svedese ha saputo ispirare moltissimi studenti in tutto il mondo, che hanno dato vita alle "manifestazioni del Venerdì" in tanti Paese durante tutto il 2019.