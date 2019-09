Budapest, il nuovo stadio suona "Deutschland" dei Rammstein in loop per tutta la notte

Incidente rock per la Puskas Arena di Budapest. A causa di un guasto tecnico nel nuovo impianto, i cittadini hanno trascorso la nottata ascoltando "Deutschland" del gruppo tedesco Rammstein sparata a tutto volume. "Deutschland, mein Herz in flammen/ Will dich lieben und verdammen" (Germania, il mio cuore in fiamme. Non voglio mai lasciarti): nella zona centrale della capitale ungherese è risuonato questo ritornello fino alle 7.30 del mattino, provocando non poche lamentele e costringendo la società che gestisce l'impianto a scusarsi pubblicamente.