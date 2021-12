Bruxelles chiede alla Russia di sospendere la chiusura dell'Ong Memorial

-afp

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiesto a Mosca di "sospendere" lo scioglimento del Centro per i Diritti Umani del gruppo Memorial, la principale organizzazione per i diritti umani in Russia. Interpellata con procedura d'urgenza da parte della Ong, la Corte ha chiesto al Cremlino di sospendere la sua decisione "il tempo necessario perché possa essere esaminato il ricorso" del gruppo Memorial.