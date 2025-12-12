Trump, l'analisi di Flavio Briatore: "Ha ragione nel dire che l'Europa non conta niente"

Dalla strategia politica alle recenti dichiarazioni contro l'Europa, Flavio Briatore interviene a "Dritto e rovescio" per analizzare l'operato del presidente Donald Trump, sua vecchia conoscenza. "Ha ragione nel dire che l'Europa non conta niente", esordisce l'imprenditore, sostenendo che a livello mondiale il dominio appartiene ad America, Asia e Cina.



Quindi, Briatore prosegue definendo l'Europa come "un'accozzaglia di Stati": "Non abbiamo niente in comune, non abbiamo un esercito, abbiamo politiche completamente diverse ed è molto difficile mettere insieme della gente che ha obiettivi, strategie e culture diverse. "Sono anche troppi i Paesi che sono in Europa, alcuni di questi prendono solo", ha aggiunto ancora.



Infine, Briatore ha commentato il lato umano del presidente degli Stati Uniti d'America, facendo leva sulla loro amicizia e descrivendolo come "uno che sa fare". "Trump è come lo si vede, genuino, che dice le cose che pensa. Lui non è un politico, è un business man e gestisce il Paese come un capo azienda".